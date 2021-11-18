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Вивіз на смітник у килимі: на Тернопільщині чоловік вбив колишнього коханої

Людмила Богданова редакторка стрічки
Вивіз на смітник у килимі: на Тернопільщині чоловік вбив колишнього коханої

У Бережанському районі Тернопільської області на стихійному сміттєзвалищі випадкові перехожі знайшли тіло чоловіка. Воно було загорнуте у поліетиленові пакети та ковдру.

На місце прибули правоохоронці, які встановили особу загиблого. Виявилося, що це 31-річний чоловік, який зник ще у вересні. Тоді він збирався їхати до колишньої дівчини, щоб вмовити її повернутися.

– Чоловік помер насильницькою смертю. Під час розтину тіла була виявлена велика кількість тілесних ушкоджень, практично чоловік був закатований, переламані всі ребра, розбите обличчя, вибиті зуби, перелом під’язикової кістки, велика крововтрата, – розповів Олександр Богомол, керівник поліції Тернопільщини.

У вбивстві чоловіка запідозрили нового залицяльника його колишньої. Через кілька днів йому повідомили про підозру.

Виявилося, що чоловіки і побилися за жінку через ревнощі. Обидва були однолітками.

Підозрюваний озброївся металевою трубою і нею забив суперника на смерть. Після скоєного зловмисник вивіз тіло в багажнику на стихійне сміттєзвалище.

– Гахнув пару раз… Побачив, що він не рухається, нічого… Замотав у простирадло, та й все. Потягнув, та й вивіз туди, – розповідає підозрюваний.

Раніше він уже мав проблеми з законом: його карали за тяжкі тілесні ушкодження, погрози та крадіжки авто. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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