Добу прожив з тілом загиблого: поліція затримала ймовірного вбивцю киянина

Співробітники поліції затримали вірогідного вбивцю чоловіка, чиї частини тіла було напередодні виявлено в одному зі сміттєвих баків на бульварі Дружби Народів у Києві.

Одразу після виявлення тіла, правоохоронці встановили особу людини, яка може бути до цього причетною. Нею виявився 32-річний приїжджий, розповів начальник столичного ГУНП Іван Виговський.

Його вдалося затримати завдяки місцевому жителю, який близько 23.00 повідомив у поліцію про те, що бачив людину, схожу на зловмисника, який знаходиться у розшуку.

Туди було направлено кілька нарядів патрульних поліцейських, які затримали чоловіка та передали його слідчо-оперативній групі.

За попередніми даними, зловмисник розпивав із загиблим у квартирі останнього алкогольні напої. Між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої господаря житла було вбито.

При цьому вірогідний вбивця ще добу прожив в одній квартирі з трупом, після чого вирішив його позбутися.

– Для цього він придбав ручну пилку по металу і у ванній кімнаті розчленував тіло. Потім він кілька разів виносив його частинами у бак для сміття біля сусіднього будинку, – розповів Виговський.

Зловмиснику пред’явлено підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Слідчі під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури готують клопотання до районного суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.