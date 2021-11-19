На Вінниччині загинула сім’я з шести осіб: відомі подробиці

В одному з приватних будинків села Мар’янівка Вінницької області загинула родина із шістьох людей, четверо з яких – діти.

Тіла батьків, братів та сестер виявив ще один син загиблих – 13-річний Ігор, який ту ніч провів у бабусі. Він зайшов додому за рюкзаком, але незабаром вибіг надвір.

Наймолодшою ​​із загиблих дітей виявилася Ліля, якій було лише шість років, найстаршою – Таня, їй – одинадцять.

– Що таке? Мати де? Спить. А батько? Спить. Кажу, як сплять? Вже корову час, молоко брати. А він каже, що там усе закопчене. Він усіх побачив там, світло увімкнув. Я схопилася, кричу вимкни, воно ж згоріло, – розповіла мати загиблого чоловіка Тетяна Лучицька.

Жінка кинулася до будинку сина, але рятувати вже не було кого. Шість родичів лежали в ліжках і на підлозі, всі у кіптяві.

Родичі загиблих винуватять у їхній смерті придбаний нещодавно у кредит холодильник. У свою чергу експерти винним у всьому називають саморобний трійник, до якого був підключений не лише холодильник, а й морозильна камера.

За попередніми даними, увечері подружжя поклало дітей спати, після чого і саме заснуло. Вночі подовжувач не витримав навантаження і почав іскрити, через що спалахнули речі, які лежали неподалік. Почав виділятися їдкий дим, яким і отруїлися усі члени сім’ї, що були у будинку.

В свою чергу поліція, яка прибула на місце події, кваліфікувала справу як вбивство, проте з позначкою нещасний випадок. Правоохоронці розслідують усі обставини.

При цьому і сусіди, і соціальні служби характеризують сім’ю як благополучну, хоч жили вони й бідно. Наприклад, у них було підключено газ, проте для економії будинок опалювався дровами. Жоден із батьків не був офіційно працевлаштований, проте вони утримували велике господарство.

Зокрема, вони мали корів, свиней, а годувати дітей допомагала мати Михайла, котра розводила коней.