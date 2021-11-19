Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали бойовика так званого “МДБ ЛНР”, який брав участь у штурмі Луганського аеропорту.

Спецоперація щодо виведення бойовика на підконтрольну Україні територію Луганської області проходила у взаємодії з Держприкордонслужбою, повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією, російський найманець обіймав посаду командира бойової тактичної групи у так званій окремій бригаді спецпризначення Одеса та брав безпосередню участь у бойових діях.

Крім штурму Луганського аеропорту, його підрозділ брав участь у захопленні приміщень банківських установ та квартир місцевих мешканців. Зловмисник також координував пошук та затримання українських патріотів, які залишились на тимчасово окупованій території.

СБУ затримала бойовика “ЛНР”, який штурмував Луганський аеропорт / 6 фотографий

Пізніше в нього стався конфлікт з іншими ватажками терористичної організації “ЛНР”, через який він змушений був тривалий час переховуватись на території Російської Федерації.

Затриманому повідомили про підозру у порушенні ч.2 ст.110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч.2 ст.260 (Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.