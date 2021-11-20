У Києві на мосту Патона сталася стрілянина. За попередніми даними, водій автомобіля BMW здійснив декілька пострілів у повітря під час руху на мосту.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва. За словами свідка, чоловік прямував на транспортному засобі, однак дістав пістолет та відкрив стрілянину.

Поліцейським вдалося встановити напрямок руху автомобіля за допомогою камер відеоспостереження Безпечне місто.

Коли правоохоронці почали обстежувати територію, то побачили схожий за описом автомобіль на вулиці Марії Примаченко. У транспортному засобі перебувало двоє чоловіків.

У салоні автомобіля BMW патрульні знайшли пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Громадяни не змогли пояснити правоохоронцям, звідки у них зброя.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Пістолет вилучили для проведення фахової експертизи.