Мати померла, донька – в комі: у Білгород-Дністровському родина отруїлася чадним газом

У місті Білгород-Дністровський Одеської області вся родина отруїлася чадним газом. Чоловік і донька вижили, а от дружина померла.

Увечері до будинку приїхав син господарів, бо не міг зв’язатися з рідними. Він ледве достукався до батька. Сестру знайшов непритомною, а от матір – мертвою.

Голова сім’ї у лікарні залишатися відмовився. Його донька в комі, вона перебуває у реанімації. Спочатку припускали, що родину могли отруїти. Але напередодні трагедії за столом вечеряли всі разом: голова сімейства, дружина, їхні донька та син.

Син після вечері поїхав додому. У нього не було жодних ознак отруєння їжею. Тож цю версію спростували. Також припускали, що отруєння міг спричинити витік газу.

Але врешті експерти встановили, що родина отруїлась чадним газом. Він виділяється під час горіння, а в будинку встановлений твердопаливний котел.

Рятувальники кажуть: від таких отруєнь лише на Одещині торік загинули аж 18 людей. Двоє з них – діти. Тому котли, печі та всю систему опалення потрібно регулярно перевіряти.

Зараз ці правила максимально актуальні, оскільки відчутно похолодало. Синоптики прогнозують короткочасне потепління, а пожежники радять використати цей час на підготовку до безпечної зими.