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Переховувався у Криму: затримали одного з організаторів псевдореферендуму у 2014

Валентина Летяк редакторка стрічки
СБУ затримала одного з організаторів псевдореферендуму

Закликав мешканців Донецької області зривати державні прапори та голосувати за приєднання до “ДНР” – співробітники СБУ затримали одного з організаторів так званого референдуму у 2014 році.

Він довго переховувався у тимчасово окупованому Криму, а затримали його під час спроби повернутися на підконтрольну Україні територію Донецької області.

Нині відомо, що чоловік підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів.

Йдеться про керівника комерційної структури у Великоновосілківському районі, у якого були спільники.

У 2017 році йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили у розшук. За цією статте йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Спецслужбам стало відомо, що він повернувся в особистих справах, після встановлення місцезнаходження підозрюваного затримали.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин його незаконної діяльності.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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