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У Чернігівській області зіткнулись дві вантажівки й легковик. Загинула дитина

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ДТП у Чернігівській області

22 листопада близько 18.00 в селі Заїзд Чернігівської області зіткнулися два вантажні автомобілі та легковик.

Жінку та дитину, які перебували в салоні останнього транспортного засобу, із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, дитина від тілесних ушкоджень померла.

На місці події працює група реагування патрульної поліції  та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту.

ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
У Чернігівській області зіткнулись дві вантажівки й легковик. Загинула дитина / 3 фотографии

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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