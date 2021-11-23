ДТП у Чернігівській області

22 листопада близько 18.00 в селі Заїзд Чернігівської області зіткнулися два вантажні автомобілі та легковик.

Жінку та дитину, які перебували в салоні останнього транспортного засобу, із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, дитина від тілесних ушкоджень померла.

На місці події працює група реагування патрульної поліції та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту.

У Чернігівській області зіткнулись дві вантажівки й легковик. Загинула дитина / 3 фотографии

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.