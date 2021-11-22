У Києві спалахнула пожежа у 16-поверховому житловому будинку, розташованому за адресою проспект Перемоги, 67-а у Святошинському районі.

За даними Google карт, у цій місцевості нещодавно звели новобудови у житловому комплексі Нивки Парк.

Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що загорілися електрощитові з п’ятого до 15 поверхів у 16-поверховому житловому будинку.

Для ліквідації вогню залучили 35 рятувальників з особового складу ДСНС, 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальникам довелося провести евакуацію місцевих мешканців будинку, серед яких була одна дитина. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.