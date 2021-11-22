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У Києві загорілася будівля Київського інституту автоматики

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Києві загорілася будівля Київського інституту автоматики

У Києві сталася пожежа у Київському інституті автоматики, що розташований у Шевченківському районі на вулиці Нагірна, 22.

Загоряння сталося на четвертому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі. Пожежа охопила площу близько 50 м кв.

На місце прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі вони займаються евакуацією співробітників інституту.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок пожежі у Київському інституті автоматики немає. На місце прибуло 25 рятувальників та п’ять одиниць техніки.

пожежа у Київському інституті автоматики

У мережі також з’явилося відео пожежі Київському інституті автоматики.

22 листопада у Києві також сталася пожежа у житловому комплексі Нивки парк. На місце прибули рятувальники, які встановили, що у 16-поверховій багатоповерхівці загорілися електрощитові з п’ятого до 15 поверху.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку, зокрема однорічну дитину. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає.

Читайте: Найменшій не було й року: четверо дітей загинули на Хмельниччині внаслідок пожежі

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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