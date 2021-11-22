Затримання зловмисника в Києві

50-річного жителя Петропавлівської Борщагівки Київської області взяли під варту на два місяці без права внесення застави за крадіжку, розбій та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Затриманий уже мав судимість за вбивство та викрадення авто із застосуванням насильства.

Цього разу чоловіка розшукували за викрадення грошей та цінностей із будинків двох постраждалих на суму майже 2 млн грн, розбійний напад та наїзд на поліцейського.

Як встановили правоохоронці, злочини житель Петропавлівської Борщагівки вчиняв, пропонуючи жертвам напої із невідомими речовинами.

Зловмисник знайомився з людьми та розпивав із ними алкоголь. Потім підмішував речовини, від яких ті втрачали свідомість, й скоював крадіжки з їхніх осель.

Таким чином чоловік заподіяв двом своїм жертвам матеріальної шкоди на суму майже 2 млн грн.

Розбійний напад фігурант вчинив і на ще одного чоловіка. Підозрюваний запропонував підвезти майбутню жертву, а потім під час розмови пригостив пасажира напоєм із невідомою речовиною.

Коли той втратив свідомість, зловмисник забрав у нього ювелірні прикраси й викинув у лісосмузі.

Збив поліцейського під час затримання: у Києві взяли під варту зловмисника / 2 фотографии

За цими фактами чоловікові заочно оголосили про підозру. Коли поліцейські вийшли на його слід і намагались затримати, чоловік збив автомобілем оперуповноваженого і втік. Правоохоронець дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Зрештою затримавши чоловіка, йому оголосили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу – крадіжка, розбій та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

За вчинене фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.