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Човен з людьми перекинувся у Чорному морі, є загиблі та зниклий безвісти

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Човен з людьми перекинувся у Чорному морі, є загиблі та зниклий безвісти

Під Миколаєвом у акваторії Чорного моря перекинувся човен з людьми. Двоє з них потонули, пошуки ще одного тривають вже добу. 

Про це повідомили в ДСНС.

Рятівники повідомляють, що виклик на спецлінію 101 надійшов учора, 22 листопада, о 08.53. 

– Місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей, – сказано в повідомленні.

У ДСНС додали, що одразу прибули на місце трагедії та вилучили тіла загиблих 1949 р. н. та 1961 р. н. і транспортували їх на берег. 

Третього чоловіка, 1967 р. н., шукають досі.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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