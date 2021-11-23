На Донбасі поранено українського військового

23 листопада на Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового. Захиснику надали домедичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Наразі стан здоров’я пораненого бійця – задовільний.

Протягом доби в зоні Операції об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції ЗСУ неподалік селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області атакували з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Російські найманці стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік селища Шуми на Донеччині.

Українські військові відповідали на обстріли та змусили окупантів припинити стріляти.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки повідомили, що бойовики на Донбасі пропонують на офіційному рівні дозволити призивати громадян Російської Федерації для проходження військової служби за контрактом.

Також у розвідці отримали дані, що командування РФ дозволило брати на службу усіх охочих, а бойовики агітують до проходження служби мешканців тимчасово окупованих територій.

Читайте: