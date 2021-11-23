Тримав у квартирі два тижні: на Одещині чоловік спалив тіло знайомої

У місті Чорноморськ Одеської області чоловік два тижні жив з тілом знайомої, а потім спалив його.
Обгорілий труп вранці 23 листопада виявили працівники Муніципальної варти Чорноморська. Вони оглянули прилеглу територію, опитали ймовірних свідків і безхатьків.
Після цього стало відомо про чоловіка, який розповідав, що два тижні у його будинку внаслідок передозування наркотиками померла жінка.
Працівники Муніципальної варти дізналися про місце проживання зловмисника та викликали на місце поліцію. Разом з дільничим вони зайшли у квартиру чоловіка, після чого він зізнався у скоєному.
Надалі розслідуванням справи займаються слідчі Чорноморського відділу поліції.
Читайте:
- На Хмельниччині дівчина вбила 60-річного чоловіка, а тіло намагалася спалити
- На Вінниччині рецидивіст живцем спалив у будинку родича
- Обгоріло майже все тіло: у Рівненській області чоловік підпалив свого племінника
Джерело: КУ Муніципальна варта ЧМР