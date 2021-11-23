Тримав у квартирі два тижні: на Одещині чоловік спалив тіло знайомої

У місті Чорноморськ Одеської області чоловік два тижні жив з тілом знайомої, а потім спалив його.

Обгорілий труп вранці 23 листопада виявили працівники Муніципальної варти Чорноморська. Вони оглянули прилеглу територію, опитали ймовірних свідків і безхатьків.

Після цього стало відомо про чоловіка, який розповідав, що два тижні у його будинку внаслідок передозування наркотиками померла жінка.

Працівники Муніципальної варти дізналися про місце проживання зловмисника та викликали на місце поліцію. Разом з дільничим вони зайшли у квартиру чоловіка, після чого він зізнався у скоєному.

Надалі розслідуванням справи займаються слідчі Чорноморського відділу поліції.

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Джерело: КУ Муніципальна варта ЧМР

Фото: КУ Муніципальна варта ЧМР