Жовтневий районний суд Маріуполя засудив 46-річного місцевого жителя до шести років та 10 місяців ув’язнення за розбещення двох малолітніх дівчат.

Злочин засуджений неодноразово вчиняв із червня до грудня 2017 року.

Робив це чоловік під час візитів до своїх племінниць, які мешкали разом із батьками в гуртожитку. Від розпусних дій засудженого постраждала дев’ятирічна подружка дівчат.

Ще одна неповнолітня стала жертвою зловмисника влітку 2017 року, коли пішла до моря із зловмисником та його племінницями.

Усі постраждалі неповнолітні були подружками та навчались в одній школі.

Про злочин стало відомо, коли одна з дівчат почала плакати під час уроку на тему щодо протидії насилля в родині.

Вчителька одразу повела дитину до шкільного психолога, якому та й розповіла про все, що сталося.

Нагадаємо, що за зґвалтування, сексуальне насильство та розбещення 13 неповнолітніх дітей судитимуть і 70-річного жителя Южного.

Протягом 2020-2021 років від дій зловмисника страждали хлопчики віком від 8 до 14 років.

Дії сексуального характеру до неповнолітніх він вчиняв, користуючись їхньою безпорадністю та фізичною перевагою.

Малолітніх до свого помешкання зловмисник заманював, пропонуючи пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та нагодувати солодощами. Інколи навіть залишав дітей у себе ночувати.

Джерело: Донецька обласна прокуратура