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Переплутали побутову хімію із солодощами: 11 школярів отруїлися на Житомирщині

Анастасія Гевко редакторка стрічки
отруєння, дитина, біль

У селі Дівочки на Житомирщині учень приніс з дому пакет із побутовою хімією та почастував нею інших школярів, вважаючи, що це солодощі. У такий спосіб отруїлося 11 дітей 2010-2012 року народження.

Про це повідомляє прес-служба поліції на Житомирщині.

– Діти поскаржилися на печіння у роті та погіршення самопочуття. До навчального закладу викликали медичну допомогу. Наразі лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали батьків бути уважними та не зберігати хімречовини у доступних для дітей місцях, а також – попросили навчати їх побутовій безпеці.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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