Тієї ночі Юлія Іванівна працювала у нічну зміну. Стрілки годинника трохи перейшли за четверту ночі, коли увагу жінки привернув чорний їдкий дим, що валив із території бойлерної.

Зранку жінка вже й забула про ту пожежу. Але чоловік, який прийшов на стоянку за автомобілем, поцікавився, що сталося вночі, одразу зазирнувши за паркан. Неначе картина з фільму жахів – там лежали обвуглені рештки людини.

Першими на місце події прибули представники муніципальної варти. Вони поспілкувалися зі свідками та вже за годину вийшли на слід ймовірного підозрюваного. 37-річний Андрій мешкав у багатоповерхівці поруч. Чоловік одразу ж виклав усе, як на духу.

– Вони сиділи вдома зі знайомою. Вона начебто від передозування наркотичних засобів померла. Він її сховав на сходовому майданчику в коморі та далі собі відпочивав, – розповів представник муніципальної варти Петро Канар’ян.

У підсобці між поверхами труп пролежав аж два тижні, допоки моторошний запах уже не почав сочитися буквально з усіх дірок. Тоді вже сусіди забили на сполох.

Найімовірніше, саме тому Андрій вирішив знищити тіло загиблої подруги. На світанку чоловік під виглядом двірника приніс труп своєї подруги за бойлерну, облив горючою сумішшю та підпалив. Він почекав, коли все тіло охопить полум’я, після чого пішов займатися своїми справами, ніби нічого не сталося.

Чоловік зберігав спокій, навіть коли в його квартиру постукали представники муніципальної варти. Сусіди шоковані, проте не дуже здивовані.

За їхніми словами, Андрій багато пиячив та вживав наркотики. Близько двох місяців тому померла його матір. Відтоді у квартирі мало не щодня збиралися гучні компанії.

Але ж хто та загибла жінка? 48-річна Оксана працювала касиркою в магазині, мала двох дорослих доньок. Ходили чутки, що вона давно вживала наркотики, а починала ще зі своїм покійним чоловіком.

Чи справді причиною смерті жінки стало передозування наркотиками? Це мають встановити експерти.

Андрію загрожує кримінальна відповідальність за наругу над тілом. Найбільший термін за цей злочин передбачає перебування за ґратами терміном на три роки, якщо слідчі не доведуть, що Оксану вбили.