38-річного жителя села Миколаївка Дніпропетровської області підозрюють у забитті до смерті чотирирічної доньки.

Диспетчеру швидкої батьки дівчинки повідомили, що дитині раптово стало зле. Однак фельдшера на місці події чекало вже давно захололе тіло, схоже на суцільну гематому.

– На тілі дитини були синці різних розмірів та трупне задубіння, бо смерть настала не щойно. Також була деформована ліва нога, – розповідає директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Радій Шевченко.

Батьки запевняли, що дочка три дні не підводилась із ліжка та відмовлялася від їжі. Однак експерти зазначають, що дитину побили за тиждень до цього, і помирала вона в страшних муках. Смерть, зокрема, спричинила травма голови.

У сільраді трагедією шоковані й запевняють, що дівчинку та її двох шестирічних братиків батьки раніше начебто не ображали. На обліку соцслужб сім’я не перебувала.

– Не можна сказати, що родина заможна, але ліжечка в дітей були. Крім того, малеча відвідувала дитячий садочок, – говорить заступниця Миколаївського сільського голови Людмила Горнатко.

Тим часом у поліції стверджують, що батька дитини вже притягали до відповідальності саме за недбале батьківство.

А ще пізніше з’ясувалося, що мати загиблої дівчинки перебуває на обліку в психлікарні.

Представників сільради жінка запевнила, що не бачила, коли батько бив дитину. А сам чоловік твердить, що дитину не чіпав, а просто носив на руках і “якось придавив”.

Зволікання із викликом швидкої мати пояснила браком коштів.

– Вона боялась, що не має коштів, не знала, що допомога безкоштовна, й збиралась вранці йти до сімейного лікаря, – переповідає слова жінки заступниця Миколаївського сільського голови.

Після трагедії мати з двома маленькими синами переїхала в інше село до батьків. Поки ж у сільраді вирішують, чи безпечно залишати хлопчиків із мамою.

Тим часом їхньому татові за вбивство сестрички загрожує 15 років тюрми.