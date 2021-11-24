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Зіткнулися чотири авто: у Києві на Мінському проспекті п’яний водій виїхав на зустрічку

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зіткнулися чотири авто: у Києві на Мінському проспекті п’яний водій виїхав на зустрічку

У Києві водій Hyundai у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автомобіля та виїхав на зустрічну смугу Мінського проспекту.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Києва.

– Попередньо водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Honda, Kia та Ford. Внаслідок ДТП трьох постраждалих госпіталізували до медичного закладу з травмами, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, у крові у водія Hyundai виявилося 1,78 проміле алкоголю.

Патрульні оформили на нього протокол за керування транспортом у стані сп’яніння (частина 1 статті 130 КУпАП).

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, після першого снігу у Києві за вечір сталося понад 25 ДТП.

Фото: Патрульна поліція

Джерело: Патрульна поліція

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