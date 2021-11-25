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На трасі під Харковом пасажирський автобус злетів у кювет: є постраждалі

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП з автобусом під Харковом

У Харківській області 25 листопада о 10.13 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса сполучення Москва-Кременчук, який їхав в напрямку Києва.

За даними поліції, на автошляху Київ – Харків – Довжанський за декілька кілометрів від міста Валки автобус з 13 пасажирами з’їхав у кювет.

На щастя, загиблих немає, але травмувалися водій та троє пасажирів.

Всіх постраждалих госпіталізовано до лікарні.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин автопригоди.

ДТП з автобусом під Харковом

За даними Нацполіції, за 10 місяців 2021 року в Україні скоєно понад 150 тис. дорожньо-транспортних пригод, у 20,3 тис. з яких є потерпілі та загиблі.

Водночас спостерігається позитивна динаміка в порівнянні з попереднім роком – кількість ДТП з потерпілими знизилась на понад 6%, а показник летальних наслідків – на 9% (2 592 загиблих в аваріях).

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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