У Волинській області двоє молодиків жорстоко побили та заживо поховали чоловіка, якому їхній замовник заборгував гроші.

Потерпілому вдалося вибратися з могили, яку кривдники змусили його викопати. Він звернувся по допомогу до поліцейських. Наразі чоловік знаходиться в реанімації, за його життя борються медики.

Оперативникам управління стратегічних розслідувань вдалося встановити особи зловмисників.

– 24 листопада двох громадян 23-х та 30-ти років затримали. Встановлено і мотиви вчинення тяжкого злочину та відтворено хронологію подій, – повідомили поліцейські.

Як з’ясувалося, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Боржник звернувся до спільних знайомих. Кривдники призначили потерпілому зустріч, а потім упродовж трьох годин всіляко знущалися над потерпілим.

Вони били, стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль.

Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати могилу та закидали його ґрунтом.

Чоловіку вдалося вибратися і він звернувся до поліції.

Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.