Рідні колишнього судді Солом’янського суду Києва Сергія Зінченка, якого знайшли із простреленою головою у власній квартирі, не вірять в офіційну версію слідства – самогубство.

Родичі певні, що це навмисне вбивство, а причиною може бути розправа через борги, адже кілька років тому батька Сергія Зінченка знайшли зв’язаним та повішеним в гаражі. І тоді поліцейські також основною версією назвали самогубство.

У батька Сергія залишилися чималі грошові зобов’язання, які після смерті взявся виплачувати саме син.

Стурбував сім’ю Зінченка, зокрема, той факт, що двері в помешканні були відчинені, а замок пошкоджений. Усередині панував безлад, хоча колишній суддя дуже любив чистоту.

Нарікає на прогалини в слідстві й адвокат колишнього судді Лариса Криворучко, бо офіційно мертвий чоловік розмовляв телефоном із своєю бабусею.

– За офіційною версією від слідства Сергій Володимирович помер 16 листопада 2021 року. Але є невеличка накладка – 17 листопада з ним спілкувалися родичі, – додає адвокат.

Обурюється вона й тим, що слідчо-оперативна група та експерти не зняли відбитків у квартирі, а записи із довколишніх камер почали вилучати лише за тиждень після смерті.

– Труп лежав у неприродному для самогубства положенні. Сергій Володимирович був правшею, але постріл був із лівої руки. Не було в квартирі також грошей та деяких цінностей, – перераховує Людмила Криворучко.

Адвокат додає: останнім часом Сергій Зінченко отримував моторошні погрози. Погрожували також його дружині та дитині.

– Саме через це дружина тимчасово проживала окремо в орендованій квартирі. Через погрози вбивства її навіть хотіли вивезти за кордон, – каже захисниця.

Що відомо про Сергія Зінченка

Колишній суддя Солом’янського суду Києва Сергій Зінченко відомий тим, що йому не продовжили повноваження через недотримання високих стандартів суддівської поведінки.

На переконання експерта із питання реформи судів Михайла Жернакова, це є досить унікальним фактом, тому що зазвичай Вища рада правосуддя і не через таке залишала суддів на посадах:

– Стосовно Сергія Зінченка відмовилися вносити подання президенту про призначення суддею довічно. Його призначили спочатку на п’ять років, після чого в нього закінчилися повноваження.

Чотири роки тому Зінченка гучно затримували детективи НАБУ. У нього знайшли $22 тис., які він нібито мав розділити із високопосадовцями Міністерства юстиції, аби допомогти зняти арешт із майна.

Фігурував екс-суддя Солом’янського суду у схемі з підробкою документів задля незаконного заволодіння столичними квартирами, власники яких померли.

Сергія Зінченка знайшли мертвим саме за день до чергового судового засідання в справі.

Крім того, відомо, що перед загадковою смертю в екс-судді мала відбутися якась дуже прибуткова угода.

Як стало відомо про смерть екс-судді

Поліцейських до квартири колишнього судді Солом’янського суду викликав його товариш. Чоловік почав бити на сполох після того, як йому довго ніхто не відчиняв двері.

Не відповідав Сергій Зінченко і на телефонні дзвінки. Після цього друг зателефонував дружині Зінченка, яка й наказала терміново викликати правоохоронців.

Господаря квартири знайшли мертвим із простріленою головою. Поряд лежав пістолет ТТ.

За словами речниці Шевченківського управління поліції Києва Анни Зубрєвої, слідчі вилучили речові докази та пістолет. Усі цінні речі та ключі від помешкання були на місці.

Чи став екс-суддя жертвою кілера, має з’ясувати слідство.