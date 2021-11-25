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У Києві шахраї торгували фейковими посвідченнями ОБСЄ – брали €1,5 тис.

Валентина Летяк редакторка стрічки
Фейкові посвідчення ОБСЄ

Правоохоронці викрили у Києві злочинну групу, яка виготовляла посвідчення неіснуючої організації – Міжнародна дипломатична місія ОБСЄ.

Зловмисники зареєстрували кілька громадських організацій, що мали схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, а також створили сайт.

За €1,5 тис. вони зараховували громадян України та нерезидентів до членів так званої дипломатичної місії ОБСЄ, а насправді – до своїх громадських організацій. Далі цим людям видавали посвідчення, схожі на оригінальні.

Ці папірці нібито дозволяли перетинати кордон по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримати через рік після вступу в організацію дипломатичні паспорти, соцдопомогу, безкоштовне лікування за кордоном та інші привілеї.

У фігурантів справи провели обшуки і вилучили десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади.

Організаторці шахрайської схеми повідомлено підозру за ст. 190 ККУ – шахрайство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також, ймовірно, відкриють справу ще за однією статтею – ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Фейкові посвідчення ОБСЄ
Фейкові посвідчення ОБСЄ
Фейкові посвідчення ОБСЄ
Фейкові посвідчення ОБСЄ
У Києві шахраї торгували фейковими посвідченнями ОБСЄ – брали €1,5 тис. / 2 фотографии
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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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