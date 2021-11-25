Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Вдарив сокирою по голові: під Києвом чоловік ледь не вбив власного сина

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Патрульна поліція

У селі Шевченкове Броварського району Київської області чоловік похилого віку ледь не зарубав власного сина.

За даними поліції, чоловік ударив сокирою по голові 26-річного сина під час сварки.

Словесна суперечка переросла у бійку, під час якої 61-річний мешканець схопився за холодну зброю.

Колишня дружина підозрюваного, яка на момент події була в будинку, викликала додому медиків. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

За словами правоохоронців, конфлікти у сім’ї відбувалися часто. Поліція затримала літнього чоловіка.

Читайте
Забив молотком брата: затримано харків'янина, підозрюваного у вбивстві

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 121 ч.1 (Умисне завдання важких тілесних ушкоджень) КК України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вдарив сокирою по голові: під Києвом чоловік ледь не вбив власного сина / 3 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка