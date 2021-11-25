Вдарив сокирою по голові: під Києвом чоловік ледь не вбив власного сина

У селі Шевченкове Броварського району Київської області чоловік похилого віку ледь не зарубав власного сина.

За даними поліції, чоловік ударив сокирою по голові 26-річного сина під час сварки.

Словесна суперечка переросла у бійку, під час якої 61-річний мешканець схопився за холодну зброю.

Колишня дружина підозрюваного, яка на момент події була в будинку, викликала додому медиків. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

За словами правоохоронців, конфлікти у сім’ї відбувалися часто. Поліція затримала літнього чоловіка.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 121 ч.1 (Умисне завдання важких тілесних ушкоджень) КК України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.