26 листопада на столичному Подолі півтора десятки невідомих у масках та з пластиковими палицями розтрощили клуб-бар Хвильовий.

Про надзвичайну подію повідомив журналіст Єгор Чечеринда.

– Побили охорону та відвідувачів, які вимушені були ховатися в туалетах, забризкали всіх довкола сльозогінним газом. Поліція приїхала за 20 хвилин після виклику, коли всі нападники вже втекли, – пише Єгор Чечеринда.

Крім того, журналіст із посиланням на слова PR-менеджера закладу Катерини Войчук зазначив, що двох охоронців залили сльозогінним газом троє невідомих біля входу до бару.

– Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками й перешкоджали пересуванню всередину бару, – додає Єгор Чечеринда.

У приміщенні бару було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв із Берліну та команда ще трьох осіб.

Невідомі розтрощили бар на Подолі. Серед постраждалих – охорона та відвідувачі / 3 фотографии

Бармени встигли зачинити двері на ключ, але їх почали виламували. Відвідувачі тримали двері, щоб невідомі не потрапили всередину. У цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення.

– У дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері, – наголосив Чечеринда.

Факти ICTV звернулись за коментарем до Нацполіції для з’ясування подробиць події.

Джерело: Єгор Чечеринда

Фото: Єгор Чечеринда