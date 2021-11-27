26 листопада на столичному Подолі півтора десятки невідомих у масках та з пластиковими палицями розтрощили клуб-бар Хвильовий.
Про надзвичайну подію повідомив журналіст Єгор Чечеринда.
– Побили охорону та відвідувачів, які вимушені були ховатися в туалетах, забризкали всіх довкола сльозогінним газом. Поліція приїхала за 20 хвилин після виклику, коли всі нападники вже втекли, – пише Єгор Чечеринда.
Крім того, журналіст із посиланням на слова PR-менеджера закладу Катерини Войчук зазначив, що двох охоронців залили сльозогінним газом троє невідомих біля входу до бару.
– Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками й перешкоджали пересуванню всередину бару, – додає Єгор Чечеринда.
У приміщенні бару було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв із Берліну та команда ще трьох осіб.
Бармени встигли зачинити двері на ключ, але їх почали виламували. Відвідувачі тримали двері, щоб невідомі не потрапили всередину. У цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення.
– У дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері, – наголосив Чечеринда.
Факти ICTV звернулись за коментарем до Нацполіції для з’ясування подробиць події.
Джерело: Єгор Чечеринда
Фото: Єгор Чечеринда