Згідно з даними медекспертизи, 41-річний водій вантажівки, що перекинулася на таксі у Харкові, перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомила прес-служба МВС.

– Експертиза встановила, що водій вантажівки MAN із напівпричепом перебував у стані наркотичного сп’яніння під дією каннабіноїдів та опіатів. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з одержаною інформацією слідчі змінили кваліфікацію справи з частини третьої статті 286 Кримінального кодексу на частину четверту статті 286-1 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило смерть кількох постраждалих.

Таким чином чоловікові загрожує від 7 до 12 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами від семи до десяти років.

Тим часом служба таксі 30-40, у якій працював один із загиблих у ДТП, повідомила в коментарі виданню Суспільне, що готова покрити витрати на поховання 49-річного водія та двох пасажирів – трирічну дитину та її 49-річну бабусю.

Також юристи компанії вимагатимуть компенсації від винуватця аварії.

Директор служби Руслан Сайфулін уточнив, що водій, який загинув, не був учасником аварій до цього інциденту.

У день трагедії він проходив медогляд, його авто – щоденний техогляд. У загиблого водія залишилася дружина, з приводу наявності дітей Сайфулін не уточнив.

Він додав, що компанія зв’язалася із сім’єю загиблих пасажирів і запропонувала покрити всі витрати на поховання.

– Щодо ритуальних послуг, вони прийняли нашу допомогу. А адвокатський, юридичний супровід, гадаю, після поховання. Люди у шоковому стані. Втратили родича, дитину. Ситуація така – у самого серце розривається. Ми самі шоковані, – заявив Сайфулін.

Нагадаємо, 25 листопада на Окружній дорозі у Харківській області зіткнулися п’ять транспортних засобів, серед яких дві вантажівки та три легковики.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще п’ятеро осіб травмувалися.

Джерело: МВС, Суспільне