У Києві вночі 26 листопада сталася потужна пожежа в гаражному кооперативі.
За повідомленням очевидців, орієнтовною адресою надзвичайної події є Оболонський проспект, 54.
Інформацію про займання повідомили кияни в місцевому пабліку.
Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС.
Свідок надзвичайної події, який проживає у будинку поряд із кооперативом і, власне, й викликав пожежних, розповідає, що вогонь поширився буквально за кілька секунд.
Автовласників, які залишають там авто, просять прибути на місце на випадок, якщо знадобиться прибрати автівки.
Кількома годинами раніше, 25 листопада о 15.19, сталася пожежа в одній із квартир п’ятиповерхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці.
У момент, коли рятувальники на місці події прокладали рукавні лінії, стався вибух, через який вибило шибки на балконі квартири на третьому поверсі.
Як з’ясувалось згодом, пожежу причинило коротке замикання в холодильнику. Вогонь пошкодив газовий шланг, після чого й пролунав вибух.
Співробітники ДСНС евакуювали 15 осіб. Жертв та постраждалих немає.
Джерело: Київ оперативний