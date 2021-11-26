У Києві вночі 26 листопада сталася потужна пожежа в гаражному кооперативі.

За повідомленням очевидців, орієнтовною адресою надзвичайної події є Оболонський проспект, 54.

Інформацію про займання повідомили кияни в місцевому пабліку.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС.

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Свідок надзвичайної події, який проживає у будинку поряд із кооперативом і, власне, й викликав пожежних, розповідає, що вогонь поширився буквально за кілька секунд.

Автовласників, які залишають там авто, просять прибути на місце на випадок, якщо знадобиться прибрати автівки.

Кількома годинами раніше, 25 листопада о 15.19, сталася пожежа в одній із квартир п’ятиповерхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці.

У момент, коли рятувальники на місці події прокладали рукавні лінії, стався вибух, через який вибило шибки на балконі квартири на третьому поверсі.

Як з’ясувалось згодом, пожежу причинило коротке замикання в холодильнику. Вогонь пошкодив газовий шланг, після чого й пролунав вибух.

Співробітники ДСНС евакуювали 15 осіб. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: Київ оперативний