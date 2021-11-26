Стали відомі подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди під Харковом, яка забрала життя трьох людей, а ще п’ятеро осіб травмувалися.

Ввечері 25 листопада на Окружній дорозі у Харківській області зіткнулися п’ять транспортних засобів, серед яких є дві вантажівки та три легковики.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі одному з українських видань. За його словами, правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та поспілкувалися зі свідками.

Попередньо водій фури МАН проїхав на червоний світлофор та врізався на перехресті в автівку Chevrolet. Частина причепа вантажівки відлетіла на іншу фуру, а МАН перекинулася на ліву сторону, придавивши автомобіль таксі, в салоні якого перебували троє людей.

Серед них – водій віком 49 років та два пасажири (дівчинка віком трьох років та її 49-річна бабуся). Вони загинули на місці аварії. Ще п’ятьох осіб доставили до медичного закладу. Лікарі оцінюють їхній стан здоров’я як стабільний.

Речник прокуратури розповів, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч рухався автомобіль Suzuki, який врізався у перекинуті відходи на трасі.

Водія фури з тілесними ушкодженнями затримали правоохоронці. Фахівці проведуть перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння чоловіка, який перебував за кермом МАН.

Згодом йому повідомлять про підозру, слідчі мають намір направити клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

ДТП під Харковом на Окружній дорозі сталася ввечері 25 листопада. В аварії загинули троє людей, які перебували в салоні одного з автомобілей. ДТП забрала життя маленької дитини, бабусі дівчинки та водія таксі. Ще п’ять людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.