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Водій керував вантажівкою п’яним: поліція розповіла подробиці смертельної ДТП під Харковом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Водій керував вантажівкою п’яним: поліція розповіла подробиці смертельної ДТП під Харковом

Водій вантажного автомобіля MAN, який спричинив смертельну ДТП під Харковом, керував транспортним засобом у стані сп’яніння. В аварії загинули троє людей (серед яких є маленька дитина) та ще п’ятеро осіб травмувалися.

За даними Національної поліції, чоловіка затримали. Наразі правоохоронці розв’язують питання про повідомлення підозри у скоєнні правопорушення.

Аварія під Харковом на перехресті Кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе сталася ввечері 25 листопада. На трасі зіткнулися одразу декілька транспортних засобів.

Серед них – автівка Chevrolet Nubira, вантажівка MAN з напівпричепом та ще одна фура, автівка таксі Renault Logan та машина Suzuki СХ-4.

Попередньо п’яний водій вантажівки перетнув перехрестя на червоний сигнал світлофора, який врешті перевернувся на автомобіль таксі, де перебували троє людей – водій, трирічна дівчинка та її бабуся. Ще п’ятеро громадян постраждали в аварії під Харковом.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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