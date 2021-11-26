Співробітники правоохоронних органів затримали на Луганщині двох чоловіків, які зґвалтували, а потім побили до смерті 48-річного мешканця міста Рубіжне.

Про зникнення чоловіка в поліцію повідомив брат убитого, повідомляє прес-служба місцевого управління ГУНП.

Правоохоронці під час оперативних заходів встановили, що до потерпілого, який 21 листопада разом із братом та ще одним товаришем вживали алкогольні напої, прийшли 32-річний раніше судимий чоловік та його 20-річний спільник.

Вони вступили із загиблим у конфлікт через минулі конфлікти, після чого зґвалтували його неприродним способом та жорстоко побили свою жертву.

Потім напівголого чоловіка відвезли на територію закинутого заводу, де скинули його в колодязь і ретельно замаскували понівечене тіло цеглою та ґрунтом, намагаючись таким чином приховати докази свого злочину.

Під час обстеження території заводу службовий собака взяв слід і привів правоохоронців до трупа. Щоб його дістати силовикам, довелося звернутися по допомогу до співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зґвалтували та побили: поліція розкрила жорстоке вбивство чоловіка на Луганщині / 8 фотографий

Силовики вже встановили свідків події, а також виявили докази, які підтверджують причетність затриманих до тяжкого злочину.

Заведено кримінальну справу за ст.121 (Умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу.