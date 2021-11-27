Під Луцьком двоє чоловіків живцем поховали третього

Під Луцьком у містечку Ківерці двоє чоловіків жорстоко побили місцевого 34-річного таксиста на ім’я Юрій, а потім живцем закопали чоловіка на місцевому цвинтарі.

Потерпілий позичив своєму знайомому 30 тисяч гривень, на ґрунті чого у них виник конфлікт. Більшість суми знайомий йому віддав – повернути залишалося близько 10 тисяч.

Зловмисник вирішив звернутися до спільних знайомих, до одного з яких запросив Юрія. Після цього чоловіка три години жорстоко били та стріляли йому над головою зі зброї, розповіла представник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

Потім потерпілого відвезли на старий цвинтар, де наказали власноруч копати собі могилу, потім поклали до ями і закопали.

Нападники сподівалися, що чоловік не зможе вибратися з пастки, а свіжу могилу не виявлять, оскільки на цвинтарі вже давно нікого не ховають. Однак Юрієві вдалося відкопатися, а потім закривавлений чоловік кілька кілометрів йшов пішки до будинку, де родичі викликали йому швидку.

– Пацієнт був із політравмою, травма голови, тулуба, кінцівок. Стан його наразі стабільний, він перебуває у реанімації, – розповів заступник гендиректора міської лікарні Луцька Андрій Смольянінов.

При цьому чоловік встиг повідомити правоохоронців імена двох своїх кривдників, які вже затримано поліцією. Ними виявилися 23-річний та 30-річний місцеві жителі.

Їм уже оголошено про підозру за ст.187 (Розбій) та ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.