Смертельна аварія у Харкові: суд обрав запобіжний захід водію

Суд обрав запобіжний захід 41-річному водію, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабне ДТП на в’їзді до Харкова.

Київський районний суд Харкова виніс ршення – 60 діб без права внесення застави.

Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

Смертельна аварія сталася 25 листопада близько 17.30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій MAN з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував масштабне ДТП.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі 41-річному мешканцю міста Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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У п’ятницю, 26 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув колишній головний тренер львівського футбольного клубу Рух Руслан Мостовий.