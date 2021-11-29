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П’ятеро громадян Вірменії намагалися вилетіти з України за підробленими паспортами

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Прикордонник

П’ятеро громадян Вірменії – двоє дорослих та троє дітей, намагалися залишити Україну за підробленими паспортами.

Підробку виявили співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту Київ, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зловмисники перетнули держкордон в аеропорту Бориспіль за своїми справжніми паспортами, з якими вони зареєструвалися на рейс Київ-Тбілісі.

Уже перебуваючи у залі очікування, вони вирішили обрати рейс Київ-Барселона, на який намагалися сісти вже за підробленими паспортами громадян України.

Документи, на яких замінено сторінку з установчими даними, було придбано у невідомої особи в Україні за $10 тис.

Зловмисників притягли до адміністративної відповідальності за підробку документів та заборонили їм в’їзд до України терміном на три роки.

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Нагадаємо, через міграційну кризу ДПСУ проводить на кордоні України з Білоруссю операцію Полісся, в рамках якої відбуваються перевірки на автобусних станціях та вокзалах.

Метою спецоперації є нарощування сил для захисту державного кордону від можливого потоку нелегальних мігрантів із Білорусі.

У ній задіяно прикордонників, співробітників Нацполіції та Нацгвардії, а також деяких підрозділів Збройних сил України.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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