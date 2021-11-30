Розваги мажорів: у Запоріжжі підлітки намагалися викрасти 12-річного хлопчика

Троє старшокласників із Запоріжжя взяли батьківський Jeep і поїхали за місто у пошуках розваг. На зупинці громадського транспорту у селищі Кушугум вони намагалися викрасти 12-річного шестикласника, який чекав на маршрутку.

Неповнолітні мажори під’їхали до хлопця і наполегливо почали пропонувати сісти в авто.

Переляканий підліток побіг до найближчого кіоску, щоб попросити про допомогу. Продавчиня зі свого телефону викликала батьків та поліцію. Місцеві правоохоронці затримали підозрілий Jeep, який продовжував їздити селищем, схоже, у пошуках нової жертви.

На місце викликали батьків затриманих. Один із них упізнав свою машину і заявив, що сам дав її синові. Справу передали у відділ Запорізького району, проте там досі нікому не висунули звинувачень, хоча підлітки навіть не заперечували, що хотіли вкрасти хлопчика.

– Було встановлено, що хлопці намагались помістити 12-річного підлітка до свого автомобіля з метою розваги. А зроблені відеозаписи розмістити в соціальній мережі, щоб продемонструвати, як легко викрасти дитину, – розповіла Олена Лебединська, речниця поліції Запорізької області.

А школяра після пережитого лікують у психіатра та невролога. Він покинув секцію футболу і не ходить навіть до школи.

Родичі постраждалого хлопчика готують звернення до прокуратури – зі скаргою на бездіяльність поліції. Тим часом, у соціальних мережах хтось підчищає інформацію про мажорів, що бавляться, викрадаючи чужих дітей. Подейкують, двох із них уже вивезли за кордон.