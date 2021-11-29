У Запорізькій області затримали 20-річну кіберзлочиницю, яка ошукала користувачів на два мільйони

У Запорізькій області затримали 20-річну кібершахрайку, яка спільно із 21-річним співмешканцем створила мережу фейкових інтернет-магазинів, що працювали за передплатою.

Правоохоронці повідомили, що пара створювала у соцмережі липові інтернет-магазини, в яких розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття.

– На сторінках, де було майже 80 тис. підписників, шахраї самі писали позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали, повідомили у поліції.

Загалом зловмисники ошукали близько тисячі громадян. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, “чорнові записи” та майже 2 мільйони гривень, походження яких молоді люди пояснити не змогли.

Відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Підозрюваним загрожує до вісім років ув’язнення.

Правопорушення викрили кіберполіція Запоріжжя спільно з Мелітопольським районним управлінням поліції.