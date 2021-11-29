В одній із одеських шкіл під час уроку в кабінеті інформатики впав шматок штукатурки від стелі. За інформацією місцевих ЗМІ, аварійна ситуація виникла у навчально-виховному комплексі №111.

У мерії повідомили, що, на щастя, діти та вчителі не постраждали. Наразі фахівці оглядають стелю, учнів перевели в інші навчальні приміщення.

Схожа ситуація у вересні вже була в одному з українських міст. В одній з гімназій міста Новгород-Сіверський обвалилася частина стелі прямо над партами, за якими сидять школярі.

На щастя, унаслідок цього діти не постраждали, оскільки це сталося під час перерви. Директор навчального закладу надала акти про перевірки комісії щодо стану будівлі гімназії. Виявилося, що стеля обвалилася вже втретє.

За даними громади, адміністрація гімназії не зверталася з офіційними зверненнями щодо необхідності ремонту стелі у приміщеннях навчального закладу. Проте надсилала клопотання щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.