Знайшли поруч із мертвим цуценям: поліція розслідує вбивство чоловіка на Рівненщині

Правоохоронці Рівненщини з’ясовують обставини смерті 56-річного мешканця селища Рокитне.

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті у неділю, 28 листопада, знайшов 29-річний син загиблого, повідомляє прес-служба місцевого управління поліції.

Біля нього чоловік також знайшов мертве цуценя.

На місце події негайно прибули кілька слідчо-оперативних груп.

Поліцейські, що приїхали, підтвердили насильницький характер смерті чоловіка – на його тілі було виявлено ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму. Тіло вбитого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Порушено кримінальну справу за фактом ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмисникам загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 листопада, поліція розкрила жорстоке вбивство 48-річного жителя міста Рубіжне.

Чоловіка зґвалтували, а потім побили до смерті двоє його товаришів, яких вже затримали правоохоронці.

Тіло напівголого чоловіка відвезли на територію покинутого заводу, де кинули в колодязь і ретельно замаскували цеглою та ґрунтом.