Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Трагедія в Одесі: у вбиральні ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця

Валентина Летяк редакторка стрічки
Патрульна поліція

Прибиральниця виявила вранці 30 листопада у вбиральні одеського ліцею Олімпієць повішеним 15-річного учня.

Місцева поліція розслідує обставини смерті неповнолітнього вихованця спеціалізованого дитячого закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою самогубство.

Директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що трагедія сталася в ліцеї Олімпієць.

– Ведеться слідство. Тому причини, з яких це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією. З однокласниками також поруч психологи департаменту, бо діти пережили серйозний стрес, – написала вона у соцмережі.

Читайте
Вистрілив у голову: у Харкові у ресторані здійснив самогубство чоловік

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка