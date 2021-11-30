Трагедія в Одесі: у вбиральні ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця

Прибиральниця виявила вранці 30 листопада у вбиральні одеського ліцею Олімпієць повішеним 15-річного учня.

Місцева поліція розслідує обставини смерті неповнолітнього вихованця спеціалізованого дитячого закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою самогубство.

Директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що трагедія сталася в ліцеї Олімпієць.

– Ведеться слідство. Тому причини, з яких це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією. З однокласниками також поруч психологи департаменту, бо діти пережили серйозний стрес, – написала вона у соцмережі.