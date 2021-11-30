У Полтавському СІЗО 29 листопада померла 20-річна дівчина, засуджена за звинуваченням у вбивстві інструктора тиру. Про це 30 листопада повідомляє пресс-служба прокуратури області.

У відомстві додали, що за фактом смерті дівчини розпочали досудове розслідування.

– Дівчина, засуджена за умисне вбивство інструктора тиру, скоєне у лютому 2020 року, перебувала під вартою до набуття чинності вироку. У понеділок, 29 листопада, пізно ввечері вона втратила свідомість, – сказано в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що медики СІЗО та лікарі швидкої, яких викликали терміново, намагалися реанімувати дівчину, але врятувати їй життя так і не вдалося.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про навмисне вбивство та невиконання або неналежне виконання медиком професійних обов’язків унаслідок недбалості чи несумлінності, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого (частина 1 статті 115 та частина 1 статті 140).

Також прокуратура призначила судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті дівчини.

Як повідомляється, йдеться про 20-річну уродженку Дніпра, яка тимчасово проживала у Полтаві.

Її засудили за інцидент, який стався у стрілецькому тирі на вулиці Пилипа Орлика.

За даними прокуратури, після проходження інструктажу дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї.

– Надалі вона повернулася до інструктора, що стояв позаду, стежачи за дотриманням техніки безпеки, і з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього, завдавши потерпілому тілесні ушкодження несумісні з життям, – сказано в повідомленні.

У вересні цього року Жовтневий районний суд Полтави засудив її до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у умисному вбивстві інструктора тиру (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу).

Джерело: Прокуратура Полтавської області