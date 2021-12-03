На Київщині чоловік вдарив сина сокирою та намагався живцем підпалити сім’ю

У селищі Шевченкове Київській області сімейний лікар вдарив сина сокирою у голову. Він проломив йому череп одним ударом. У тяжкому стані 26-річного Василя забрала швидка, а батька затримали.

– Він був отак схилений і крові повні долоні були, і він кричить, і я розумію. Стою дивлюся, підіймаю очі, а в нього просто розрубаний лоб там, рана була дуже…, – розповіла мати постраждалого Олена.

Після затримання чоловік повернувся додому – Броварський суд відпустив його під домашній арешт.

Повернувшись додому, 61-річний чоловік підпалив будинок зсередини. Через постійні скандали він жив в окремій частині оселі.

У будинку мешкало четверо малих дітей. Дочекавшись ранку, чоловік взяв сокиру і намагався прорватися до родичів, а коли не вийшло – вирішив їх спалити.

– Він міжкімнатну стіну підпалив, а там за кімнатою знав, що шафа стоїть, він розрубав, щоб сухіше було і горіло краще, – розповідає Валентина, донька чоловіка.

Дружина зловмисника разом із дітьми та онуками рятувалися через вікна. На порятунок прибігли сусіди, але полум’я розгоралося надто швидко.

Вогонь миттєво поширився будинком. Меблі, стіни, підлога і покрівля – все згоріло вщент.

Негаразди у родині почалися ще шість років тому. Батько без причини почав кидатися на рідних з кулаками, і говорив усякі дурниці. Медики підтвердили психічні розлади і щороку чоловіка лікували.

– Періодично його закривали, проплачували, він там перебував тиждень. Через те, що він психічно хворий ніхто не міг йому нічого зробити, – каже донька Валентина.

Коли не був у спецзакладі, Анатолій ходив на роботу. Чоловік, який живцем хотів спалити свою родину, працював сімейним лікарем.

Зараз поліцейські перевіряють, як Анатолія із таким діагнозом взагалі взяли на роботу. Однак дехто з колег захищає чоловіка.

– Хороший лікар був у спілкуванні. У мене не було з ним конфліктів. Важко повірити в таке, – поділилася Тетяна Гарбуза, медична сестра Тарасівської амбулаторії.

Після підпалу Анатолія знову затримали і відвезли до суду. Цього разу суд відправив чоловіка на примусове лікування терміном на два місяці.

– Ми розуміємо, що в нього попередні діагнози це шизофренія. Він зараз поміщений до медичного закладу для того, щоб лікарі зробили висновки про його стан. Він там буде перебувати протягом 60 днів і вже після цього можна буде вирішувати, яким чином він буде покараний, – розповіла Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини.

Рідні чоловіка залишилися без будинку – сім’ю прихистили у місцевому гуртожитку. Волонтери збирають постраждалим продукти та одяг.

Номер картки для допомоги: 4149 6090 10 86 23 34 Кіриченко Олена Миколаївна.