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Численні ножові поранення: в Одесі чоловік жорстоко вбив свого знайомого

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Численні ножові поранення: в Одесі чоловік жорстоко вбив свого знайомого

В Одесі поліцейські затримали 39-річного містянина за підозрою у вбивстві знайомого.

Зазначається, що закривавлене тіло 34-річного потерпілого виявила його мати у своїй квартирі. Вона ж і повідомила у поліцію.

Оперативники під час подворових обходів протягом доби встановили коло спілкування вбитого, серед якого знайшлися свідки, які вказали на підозрюваного. В результаті затримано 39-річного містянина, який зізнався у скоєному.

Встановлено, що під час конфлікту вдома у потерпілого зловмисник наніс господареві численні ножові поранення шиї, тулуба та кінцівок. Про причини конфлікту не повідомляється.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Напередодні в італійському місті Траєст знайшли мертвою 43-річну громадянку України Аліну Труш.

У прокуратурі заявили, що наразі триває розслідування, але до розтину, проведення якого призначене на наступний тиждень, офіційні заяви не робитимуть.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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