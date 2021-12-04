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Пожежа у Дніпропетровській області: згоріла літня кухня, загинув чоловік

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежа у Дніпропетровській області: згоріла літня кухня, загинув чоловік

У Дніпропетровській області сталася пожежа на території приватного житла. Вогонь спалахнув всередині окремо розташованої літньої кухні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу на вулиці Миру в селі Пропашне на Дніпропетровщині надійшло вранці 4 грудня.

На місце події направили відділення двох місцевих пожежних команд. Рятувальники з’ясували, що полум’я загорілося всередині літньої кухні.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Вогонь зруйнував перекриття даху та майно кухні на загальній площі 20 кв. м.

Вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я через майже годину після отримання повідомлення, а ще через 15 хвилин – повністю загасити.

Для ліквідації пожежі залучили шістьох рятувальників та дві одиниці техніки служби порятунку. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини спалаху вогню.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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