У Карпатах заблукали троє чоловіків на снігоходах: пошуки тривають другий день

У Закарпатській області заблукали троє чоловіків. Вони пішли кататися в Карпатах на снігоходах та втратили орієнтир.

Як поінформували в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, рятувальники отримали повідомлення про зникнення трьох людей у суботу, 4 грудня, о 18.02.

Чоловіки каталися на снігоходах на полонині Руна, проте в якийсь момент втратили орієнтир та не змогли повернутися.

– До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна, Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків, – зазначили в ДСНС.

Оскільки телефонний зв’язок із чоловіками періодично з’являвся, рятувальники вирішили скерувати їх на правильний шлях, водночас рухаючись назустріч у горах.

До пошуків трьох закарпатців залучили чотири відділення гірських рятувальників (це 20 осіб та 4 одиниці техніки). Вони обстежують територію біля полонини Руна та проводять пошуки в гірський місцевості.

Крім того, в пошуках беруть участь шість волонтерів на двох автомобілях.

Пошукова операція проводилася навіть уночі в надскладних умовах: практично нульової видимості, хурделиці, вітру та сильного морозу (до -10 градусів).

Вже у неділю, 5 грудня, приблизно о 13.15 двоє чоловіків, які заблукали в горах, нарешті вийшли на зв’язок. Вони поінформували, що знаходяться на одній із турбаз села Лумшори.

Водночас третього чоловіка досі не знайшли: пошуки тривають.

5 жовтня під час сходження на гору Хом’як загубився 12-річний підліток. Він відстав від батьків. Увечері рятувальникам вдалося знайти заблукалу дитину.

А в серпні під час підйому на Говерлу відстав від родичів та загубився 6-річний хлопчик з Коломиї. Дитину знайшли в горах неушкодженою.