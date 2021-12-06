Упродовж 6 грудня в Черкаській області сталося вісім дорожньо-транспортних пригод. Одна людина зигинула, до обласної лікарні із травмами госпіталізували двох хлопчиків шести та восьми років.

Смертельна аварія сталася між Маньківкою та селом Зелений Гай. Там водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево.

На місце події терміново виїхала бригада швидкої, але медики були змушені констатувати смерть чоловіка. Йому було орієнтовно 30 років.

Ще одна аварія сталася в селі Сарни, що під Монастирищем. Після зіткнення двох автівок лікарі екстренки надали допомогу 70-річному чоловіку.

Його госпіталізували до центральної районної лікарні попередньо із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітки.

У селі Верхнячка під Уманню водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та в’їхав у паркан.

57-річного чоловіка госпыталызували до Христинівської центральної районної лікарні із раною лобної ділянки голови та перелом ребер.

У Каневі зіштовхнулися маршрутка з автомобілями ВАЗ та Hyundai. На місці події працювали дві бригади екстренки. 51-річна кондукторка, попри стресову реакцію, від госпіталізації відмовилася.

49-річного водія автомобіля ВАЗ доставили до Канівської центральної районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Ще чотири ДТП через несприятливі погодні умови стались у Черкасах.

У Черкаській області за добу сталось 8 ДТП. Є загиблий та травмовані діти / 6 фотографий

В аварії на вулиці Менделєєва біля Черкаської обласної лікарні під колеса автомобіля потрапила 53-річна жінка.

Її госпіталізували до травмпункту Третьої черкаської міської лікарні із травмою стегна.

Не розминулися також на перехресті вулиць Благовісної та Різдвяної Daewoo та Chevrolet. Троє учасників ДТП від допомоги медиків відмовилися, а 44-річну жінку із гострою стресовою реакцією відвезли до лікарні. Попередньо в неї виявили закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

На перехресті вулиць Смілянської та Оборонної під колеса авто втрапив 8-річний хлопчик. Його госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, перелом стопи.

Два автомобілі зіштовхнулися також на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Героїв Чорнобиля.

Одна бригада медиків відвезла 6-річного хлопчика до Черкаської обласної дитячої лікарні. Лікарі встановили йому попердній діагноз закрита черепно-мозкова травмою та травма щелепи.

Іншою каретою швидкої до Третьої черкаської міської лікарні госпіталізували чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гіпертензивним кризом.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради