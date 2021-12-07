ДТП у Харкові: психіатрична експертиза визнала Миколу Харківського осудним

Експертиза визнала 16-річного Миколу Харківського, який є головним підозрюваним у смертельній ДТП у Харкові, осудним. Це означає, що юнак міг і може усвідомлювати свої вчинки та керувати ними.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

— Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталася 26 жовтня 2021 року, є осудним, – зазначив він.

Він додав, що це означає, що у Харківського під час ДТП і наразі немає розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

— Відповідно до психічного стану підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії і управляти ними, – зауважив Чубенко.

За словами Чубенка, ініціаторами експертизи виступили слідчі. У кримінальній справі призначено близько 15 експертиз, вже є результати двох: психіатричної та генетичної.

Резонансна ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка сталася увечері 26 жовтня у центрі міста. Перебуваючи за кермом авто Infiniti, хлопець проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 170 км/год.

Він врізався у легковик Chevrolet, 58-річний керманич якого від отриманих травм помер на місці. Водій Infiniti сильно не постраждав, але троє пасажирів іномарки отримали травми різної важкості, їх госпіталізували.

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Проти Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). 28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави.