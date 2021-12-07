ДТП у Харкові: психіатрична експертиза визнала Миколу Харківського осудним

Експертиза визнала 16-річного Миколу Харківського, який є головним підозрюваним у смертельній ДТП у Харкові, осудним. Це означає, що юнак міг і може усвідомлювати свої вчинки та керувати ними.
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
— Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталася 26 жовтня 2021 року, є осудним, – зазначив він.
Він додав, що це означає, що у Харківського під час ДТП і наразі немає розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
— Відповідно до психічного стану підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії і управляти ними, – зауважив Чубенко.
За словами Чубенка, ініціаторами експертизи виступили слідчі. У кримінальній справі призначено близько 15 експертиз, вже є результати двох: психіатричної та генетичної.
Резонансна ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка сталася увечері 26 жовтня у центрі міста. Перебуваючи за кермом авто Infiniti, хлопець проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 170 км/год.
Він врізався у легковик Chevrolet, 58-річний керманич якого від отриманих травм помер на місці. Водій Infiniti сильно не постраждав, але троє пасажирів іномарки отримали травми різної важкості, їх госпіталізували.
Проти Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). 28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави.