Двоє українців намагалися провезти до Молдови 154 банки з ікрою під одягом

Українські прикордонники та митники разом із колегами із Молдови під час перевірки виявили двох українців із цікавим вантажем.

У чоловіків 28 та 29 років виявили під одягом 154 банки з червоною ікрою. Українці прямували на рейсовому автобусі Одеса-Кишинів до Молдови через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне.

— Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою, – повідомили у Держприкордонслужбі.

У прес-службі відомства таку винахідливість чоловіків охрестили поясами гурманів.

Чоловіки заявили митникам, що нібито везли ікру своєму дідусеві у Молдову.

Після того, як делікатес вилучили представники митної служби Молдови, чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України.

На початку листопада на Львівщині 24-річний українець намагався провезти до Польщі наркотичні речовини. Службовий пес зреагував на його взуття.

Оглядові особи знайшли під устілкою лівого кросівка туриста декілька пакунків з канабісом.