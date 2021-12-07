На Черкащині чоловік зґвалтував 7-річну родичку і зняв це на відео

У Черкаській області чоловік гвалтував 7-річну дівчинку і знімав з нею матеріали порнографічного характеру. Зловмисник користувався безпорадністю дитини, яка є його родичкою.

Порноматеріали за участі малолітньої чоловік зберігав і збував на форумах мережі DarkNet.

Під час обшуків за місцем проживання мешканця Черкащини правоохоронці виявили на його комп’ютері порнографічний контент за участі дівчинки, зокрема відео її зґвалтування.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Йому повідомили про підозру у розбещенні та ґвалтуванні дівчинки, а також за виготовлення та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 156 ККУ, ч. 4 ст. 152, ККУ ч. 4 ст. 30 ККУ, ч. 2, ч. 3 ст. 301-1 ККУ).

Нещодавно у Києві засудили чоловіка за зґвалтування 8-річної дівчинки. Зловмисник прийшов до її матері, а коли побачив, що її немає вдома, взяв дитину та відніс на город.

Там він вчинив над нею дії сексуального характеру. Це все бачив 5-річний брат постраждалої.

Суд призначив мешканцю Київщини 15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини.

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