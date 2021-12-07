На Київщині поліцейські знайшли тіло 23-річної дівчини із Закарпаття, яка зникла наприкінці листопада. Її розчленували, спалили та закопали у лісі.

Про зникнення дівчини у поліцію повідомила її матір. З’ясувалося, що 23-річна закарпатка разом зі своїм дворічним сином потайки вирішила поїхати у гості до знайомого із Київщини. Про який саме населений пункт йдеться, правоохоронці не зазначають.

Що сталося напередодні

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що дівчина померла у ніч із 21 на 22 листопада. Точну причину смерті буде встановлено за результатами судмедекспертизи, однак поліція вже затримала головного підозрюваного у справі.

Ним виявився 25-річний чоловік, до якого дівчина і приїжджала у гості з дитиною. Він зізнався, що у компанії була ще одна спільна знайома: того вечора усі вони вживали наркотичні засоби.

Підозрюваний зізнався, що разом зі знайомою вони склали план, як позбутися тіла померлої. Придбавши хімічну речовину та багато вугілля, вони загорнули тіло в килим і вивезли до найближчого лісу.

Там вони розчленували і підпалили тіло дівчини, після чого облили невстановленою речовиною та закопали.

Облили хімікатами і закопали: на Київщині знайшли рештки 23-річної дівчини з Закарпаття / 3 фотографии

Що було з дитиною

Наразі невідомо, чи був дворічний хлопчик свідком вбивства своєї матері. Однак для того, щоб приховати усі докази, подруга підозрюваного самостійно відвезла дитину в Ужгород.

Вона відшукала зйомну квартиру, де проживала загибла, де і покинула хлопчика наодинці. Маючи на руках телефон жертви, підозрювана написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе.

Станом на 7 грудня відомо, що спільниця головного підозрюваного встигла втекти і зараз перебуває за межами країни.

Що чекає на ймовірного вбивцю

Облили хімікатами і закопали: на Київщині знайшли рештки 23-річної дівчини з Закарпаття / 3 фотографии

Під час обшуків у помешканні 25-річного чоловіка правоохоронці виявили не лише рештки тіла людини, які, ймовірно належать зниклій дівчині, а й марихуану та амфетамін.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 307 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України. Слідство не виключає, що після завершення усіх експертиз буде відкрито ще одне провадження – за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО: запобіжний захід йому обрано з можливістю внесення грошової застави у розмірі понад 1 млн гривень. Досудове розслідування триває.