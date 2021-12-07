Погодні умови, стан дорожнього покриття та мікроавтобуса – це наразі три головні фактори, які могли спричинити ДТП в Чернігівській області, яка забрала життя 13-ти людей.

Про це повідомив у соцмережі керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина.

– Сьогодні вранці близько 8.00 на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч сталася ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes Sprinter Чернігів-Сосниця. Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу, а також до технічного стану автобуса, – написав він.

За його словами, обставини та причини аварії будуть досліджені в ході розслідування, яке проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Це ч. 3 ст. 286 ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На трасі Чернігів-Грем’яч вранці 7 грудня сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля та маршрутки.

Внаслідок ДТП під Черніговом, за останніми даними, загинули 13 людей, ще семеро хнаходяться в лікарні.

На місці автопригоди досі працює слідчо-оперативна група, експерти криміналістичної лабораторії, поліція та рятувальники – задля встановлення всіх обставин та причин ДТП. Рух транспорту на цій ділянці дороги тримачасово перекрито.

Джерело: прокуратура Чернігівської області

Фото: прокуратура Чернігівської області