Вимагали гроші: біля школи у Запоріжжі дівчата побили трьох учениць

На спортивному майданчику однієї зі шкіл Запоріжжя четверо дівчат-підлітків побили трьох учениць цього закладу освіти. У школярок вимагали перевести гроші на їхню банківську картку.

Відео жорстокого побиття потрапило в мережу. Поліцейські виявили його 6 грудня під час моніторингу соцмереж на одному з запорізьких пабліків.

Ця історія почалася ще 22 листопада, коли до відділу поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області звернулись батьки потерпілих.

Спочатку провадження відкрили за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Потерпілих дівчат – 2007, 2008 та 2005 років народження –направили на судово-медичну експертизу. Згідно з її висновками, у двох – легкі травми, ще дна експертиза триває.

Правоохоронці вже встановили особи усіх учасниць побиття школярок – їм від 15 до 16 років.

Кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство), також відкрито ще одне – за ч. 2 ст. 189 (вимагання).

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжних заходів.

Дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.